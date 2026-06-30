Diomandé e il mercato: "Non so nulla, non ho Internet. Sono concentrato sul Mondiale"

Yan Diomandé è uno dei grandi protagonisti del Mondiale e le prestazioni messe in mostra con la Costa d'Avorio stanno attirando sempre di più l'attenzione dei grandi club. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'attaccante del Lipsia sarebbe a un passo dal Paris Saint-Germain ma la risposta a chi gli chiedeva una conferma in merito ha lasciato tutti spiazzati. Alla vigilia dei sedicesimi contro la Norvegia, Diomandé ha dichiarato: "Non ho informazioni. Non ho Internet, non uso né Instagram né TikTok. E' una scelta mia per evitare distrazioni. Le trattative le segue il mio agente, io voglio solo concentrarmi sul Mondiale. Questo è un momento unico, succede ogni quattro anni. Voglio restare concentrato e provare a fare la storia con la mia nazionale".