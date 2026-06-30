Bologna, Lykogiannis annuncia l'addio: "Abbiamo vissuto anni intensi"

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Charalampos Lykogiannis ha annunciato l'addio al Bologna. Arrivato in rossoblù nell'estate del 2022, il terzino sinistro non ha rinnovato il contratto e lascia a parametro zero dopo 4 gol e 9 assist in 92 presenze. Queste le parole del classe '93: "Dopo quattro anni, è arrivato il momento dei saluti. Scrivere queste parole non è facile. Dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho cercato di onorarla con il massimo dell’impegno, del sudore e del rispetto. Abbiamo vissuto anni intensi, fatti di battaglie sul campo, di gioie immense come la vittoria della Coppa Italia riportata a Bologna dopo più di 50 anni".