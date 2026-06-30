Bologna, Lykogiannis annuncia l'addio: "Abbiamo vissuto anni intensi"

30 Giu 2026 - 16:06
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© italyphotopress

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Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Charalampos Lykogiannis ha annunciato l'addio al Bologna. Arrivato in rossoblù nell'estate del 2022, il terzino sinistro non ha rinnovato il contratto e lascia a parametro zero dopo 4 gol e 9 assist in 92 presenze. Queste le parole del classe '93: "Dopo quattro anni, è arrivato il momento dei saluti. Scrivere queste parole non è facile. Dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho cercato di onorarla con il massimo dell’impegno, del sudore e del rispetto. Abbiamo vissuto anni intensi, fatti di battaglie sul campo, di gioie immense come la vittoria della Coppa Italia riportata a Bologna dopo più di 50 anni".

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