Roma, niente cessioni pesanti e Fair Play Finanzario non rispettato: cosa succede adesso ai giallorossi

Nonostante la Champions League conquistata nell'ultima giornata di Serie A, la Roma deve fare i conti con i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. La deadline imposta dalla Uefa è il 30 giugno, l’ultimo giorno per portare a termine operazioni relative al bilancio che si è aperto il primo luglio del 2025. I giallorossi, al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, ha deciso di non cedere i big pregiati della rosa. I capitolini hanno messo a segno alcune plusvalenze con Saud, Romano, Baldanzi e Sangaré ma non sono state sufficienti per sistemare il bilancio allo scopo di rispettare il settlement agreement firmato con il massimo organismo del calcio europeo.
Naturale chiedersi cosa accadrà adesso alla Roma. I Friedkin potrebbero ritrovarsi a essere costretti a pagare una maxi-multa da parte della Uefa che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10-12 milioni di euro per chiudere definitivamente la questione. Ma non solo. È possibile che i capitolini dovranno fare i conti con una limitazione per le liste Uefa della stagione 2027-2028.