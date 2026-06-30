Roma, niente cessioni pesanti e Fair Play Finanzario non rispettato: cosa succede adesso ai giallorossi

Nonostante la Champions League conquistata nell'ultima giornata di Serie A, la Roma deve fare i conti con i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. La deadline imposta dalla Uefa è il 30 giugno, l’ultimo giorno per portare a termine operazioni relative al bilancio che si è aperto il primo luglio del 2025. I giallorossi, al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, ha deciso di non cedere i big pregiati della rosa. I capitolini hanno messo a segno alcune plusvalenze con Saud, Romano, Baldanzi e Sangaré ma non sono state sufficienti per sistemare il bilancio allo scopo di rispettare il settlement agreement firmato con il massimo organismo del calcio europeo.