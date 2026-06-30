Quanto risparmia l’Inter dagli addii di Acerbi, Darmian, De Vrij e Sommer

Giornata di saluti in casa Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato l'addio a quattro senatori dello spogliatoio: Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan De Vrij e Yann Sommer. Quattro giocatori chiave nelle rotazioni di Chivu che, per forza di cose, andranno in qualche modo sostituiti. Ausilio e Marotta non incassano nulla da questi addii ma potranno sfruttare lo spazio liberato a bilancio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il risparmio totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro.