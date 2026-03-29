Derby per Gila: Inter e Milan si sfidano per il difensore della Lazio

Inter e Milan continuano a tenere i fari accesi su Mario Gila per la prossima estate, con i nerazzurri che vedranno la partenza di de Vrij, Acerbi e forse Bastoni mentre i rossoneri puntano sul ds Igli Tare, colui che lo scoprì portandolo alla Lazio nel 2022. Il centrale biancoceleste è blindato da un contratto fino al 2027. Per l'Inter le alternative comprendono Solet dell'Udinese, Ordonez del Bruges e il talento del Sassuolo Muharemovic. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.