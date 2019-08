Gregoire Defrel e' sempre piu' vicino al ritorno nella Sampdoria. L'attaccante tornato in forza alla Roma sarebbe ben felice di indossare la maglia blucerchiata dopo la positiva esperienza dello scorso campionato, con 11 reti in 36 presenze. Cosi' il francese ha dato l'ok al trasferimento, adesso la Sampdoria sta lavorando per un'intesa con la Roma. Si ragiona sul prestito (a due milioni di euro) con l'obbligo di riscatto fissato a 13 milioni. Una trattativa molto ben avviata che si potrebbe chiudere anche in tempi brevi. Intanto nelle prossime ore ci potrebbe essere un nuovo assalto del gruppo guidato da Gianluca Vialli per l'acquisto della societa',