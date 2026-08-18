Dedic dal Benfica al Newcastle per 36 milioni di euro

Il Newcastle ha annunciato di aver ingaggiato il difensore bosniaco Amar Dedic dal Benfica per una cifra che si aggira sui 30 milioni di sterline (circa 36 milioni di euro). Il ventiquattrenne Dedic, nato in Austria, tre presenze da titolare ai recenti Mondiali di calcio, ha firmato un contratto quinquennale. Il terzino destro ritroverà il nuovo allenatore del Newcastle, Matthias Jaissle, con cui ha vinto il campionato austriaco con il Salisburgo nel 2023. Il Newcastle ha avuto un mercato estivo complicato, perdendo Anthony Gordon al Barcellona, il centrocampista italiano Sandro Tonali al Tottenham e Bruno Guimaraes all'Arsenal. Anche l'apprezzato allenatore Eddie Howe ha lasciato la squadra dopo cinque anni. Il club di proprietà saudita ha ingaggiato il centrocampista difensivo Aladji Bamba e l'esterno sinistro ivoriano Bazoumana Touré, oltre al portiere Lukas Hornicek, puntando su giovani talenti. Domenica il Newcastle ospiterà il Liverpool nella prima giornata di Premier League.