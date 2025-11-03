Logo SportMediaset

Mercato

De Rossi-Genoa: previsti nuovi contatti

03 Nov 2025 - 13:00
Il Genoa continua a vivere un momento delicato dentro e fuori dal campo: i rossoblu sono attualmente ultimi in classifica e la gara di stasera contro il Sassuolo diventa già fondamentale. 

Negli scorsi giorni è arrivato l'esonero di Vieira e la dirigenza è alla ricerca di un profilo capace di risollevare una situazione difficile: l'opzione più concreta, al momento, sembra essere Daniele De Rossi. Contatti avviati già negli scorsi giorni, anche se oggi potrebbe esserci un'accelerata decisiva. Il destino della panchina del Genoa potrebbe essere legato, però, a quello della Fiorentina: entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di una nuova guida tecnica, ed entrambe hanno incontrato Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino. La sensazione, al momento, è che se Vanoli si legherà alla viola, a quel punto il Genoa proverà a chiudere l'accordo con Daniele De Rossi. 

14:30
Sassuolo, si lavora al rinnovo di Laurienté
13:00
De Rossi-Genoa: previsti nuovi contatti
12:23
Fiorentina, proposta una buonuscita a Pioli. Il tecnico rifiuta
11:22
Milan, Pavlovic: "Mai stato vicino all'addio"
10:16
Arsenal, Gabriel Jesus verso la cessione