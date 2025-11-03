De Rossi-Genoa: previsti nuovi contatti

Negli scorsi giorni è arrivato l'esonero di Vieira e la dirigenza è alla ricerca di un profilo capace di risollevare una situazione difficile: l'opzione più concreta, al momento, sembra essere Daniele De Rossi. Contatti avviati già negli scorsi giorni, anche se oggi potrebbe esserci un'accelerata decisiva. Il destino della panchina del Genoa potrebbe essere legato, però, a quello della Fiorentina: entrambe le squadre, infatti, sono alla ricerca di una nuova guida tecnica, ed entrambe hanno incontrato Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino. La sensazione, al momento, è che se Vanoli si legherà alla viola, a quel punto il Genoa proverà a chiudere l'accordo con Daniele De Rossi.