De Laurentiis: "Asseconderò Conte su tutto"

Antonio Conte sarà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato con un post su X nella serata di giovedì, mentre era a cena con l'allenatore, dopo un incontro tra la dirigenza e l'allenatore svolto nel tardo pomeriggio. "La cosa importante è fare un consuntivo a fine stagione e anche quelli che saranno gli obiettivi comuni - ha dichiarato De Laurentiis ai giornalisti presenti al termine della cena -. Si va in Champions e ci sono 4 grosse manifestazioni da onorare. Entreremo in Coppa Italia dai quarti di finale, abbiamo la Supercoppa da giocare e una Champions che per la prima volta assaporeremo da quando è stata cambiata. Con queste partite in più saremo interessati all`estrazione per vedere con chi dovremo giocare. Sarà un anno di grande importanza, con uno scudetto da difendere e per giocare bene in Europa".