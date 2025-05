Juventus, quattro nomi per la panchina

Adesso che anche Gasperini è scivolato via, convinto dalla proposta di Ranieri e della Roma, riapparecchiare la tavola è tutto fuorché semplice. Sta di fatto che, al 31 maggio, la Juventus è ancora senza un allenatore per la prossima stagione e, di conseguenza, è in ritardo nella programmazione del futuro. Così Tudor, che sembrava dovesse rimanere in sella giusto per il Mondiale per Club, finisce per essere una delle scelte possibili per il futuro della Signora. Lui, che in fondo non dispiace alla tifoseria, oppure uno tra Stefano Pioli e Roberto Mancini, a meno di virate verso tecnici più o meno esotici (Sky per esempio parla di Marco Silva) e ancora, per il momento, fuori dai radar della dirigenza.