Rui Patricio lascia l'Atalanta. Giocherà il Mondiale con l'Al Ain e sfiderà la Juventus

Conclusa la sua prima e unica stagione con l'Atalanta, Rui Patricio, 37 anni, si prepara per vivere una nuova avventura. Il portiere portoghese ex Roma, svincolato dalla Dea, si è infatti legato all'Al Ain. Il giocatore è atteso in Arabia già domani sera per i primi test fisici. Rui Patricio saluta la Serie A dopo 135 presenze complessive (129 con la maglia della Roma) e farà il suo esordio con la nuova maglia al Mondiale per club, dove il club emiratino affronterà anche la Juventus.