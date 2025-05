Morata bloccato al Galatasaray, ma ha due offerte dalla Spagna

Alvaro Morata al Galatasaray ha riscattato una prima parte di stagione complicata al Milan. In Turchia, l'attaccante ha vinto il campionato realizzando anche 6 gol in 6 mesi. Lo spagnolo è formalmente in prestito oneroso da 6 milioni di euro fino a gennaio 2026 con la possibilità di prolungamento fino al 30 giungo 2026. Secondo il quotidiano Marca, il giocatore vorrebbe tornare in Spagna con due club pronti a farsi avanti: il primo è il Getafe e la seconda offerta proviene dal Siviglia. Non sarà facile però portarlo via da Istanbul vista anche la situazione contrattuale che coinvolge sia il Milan che il Galatasaray.