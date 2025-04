De Bruyne in Mls con Messi? L'Inter Miami "prenota" il belga

De Bruyne riparte dagli Stati Uniti? Il centrocampista belga ha da poco annunciato ufficialmente il suo addio al Manchester City e sono diverse le squadre che si sono interessate a lui per il prossimo capito della sua carriera. In cima alle possibili destinazioni ci sono club dell'Arabia Saudita e della MLS. In particolare l'Inter Miami di Messi ha "prenotato" KDB. Il club del Sud della Florida detiene i "diritti di scoperta" sul calciatore, ovvero una sorta di prelazione sulle altre squadre. De Bruyne se vorrà sbarcare in Mls potrà inizialmente trattare solo con l'Inter Miami che non vorrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità di assicurarsi un giocatore del suo calibro. Il trasferimento però sarebbe successivo al Mondiale per Club (per cui sia Manchester City che Inter Miami sono qualificate): KDB potrebbe sbarcare negli States dal 24 luglio, quando si aprirà la seconda finiestra di mercato della MLS