Darmian-Torino, ritorno a casa: il ds Petrachi prepara il colpo a parametro zero

Matteo Darmian e il Torino sono pronti a riabbracciarsi: il difensore classe 1989, in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo 30 giugno, ha già dato il suo gradimento per un ritorno sotto l'ombra della Mole, dove ritroverebbe il ds Gianluca Petrachi che lo lanciò nel grande calcio. L'operazione punta a riportare al Filadelfia un leader silenzioso capace di ricoprire più ruoli tra difesa e fascia, garantendo quell’identità granata che culminò nel gol derby del 2015.