Darmian-Torino, ritorno a casa: il ds Petrachi prepara il colpo a parametro zero
Matteo Darmian è pronto a lasciare l'Inter per tornare al Torino: Petrachi accelera per battere la concorrenza. Tutti i dettagli del possibile ritorno granata
DICH DARMIAN POST INT-BO 15/1 DICH © Da video
Matteo Darmian e il Torino sono pronti a riabbracciarsi: il difensore classe 1989, in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo 30 giugno, ha già dato il suo gradimento per un ritorno sotto l'ombra della Mole, dove ritroverebbe il ds Gianluca Petrachi che lo lanciò nel grande calcio. L'operazione punta a riportare al Filadelfia un leader silenzioso capace di ricoprire più ruoli tra difesa e fascia, garantendo quell’identità granata che culminò nel gol derby del 2015.
Nonostante l'Inter abbia già comunicato la volontà di non rinnovare l'accordo, il Torino deve muoversi con rapidità per anticipare l'inserimento del Monza, ugualmente interessato a Darmian in caso di promozione: l'obiettivo di Petrachi è chiudere l'accordo prima della fine del campionato, trasformando quella che sembrava una suggestione romantica in un innesto d'esperienza fondamentale per la crescita dei giovani in rosa. Lo riporta Tuttosport.