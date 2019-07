Dopo l'apertura di Lotito alla cessione di Milinkovic-Savic, dall'Inghilterra arriva una nuova indiscrezione di mercato sul centrocampista biancoceleste. Stando al Mirror, infatti, il Manchester United avrebbe messo il serbo in cima alla lista dei desideri per la mediana. Numeri all mano, i Red Devils sarebbero disposti a spendere una cifra vicina agli 80 milioni chiesti dal patron della Lazio.