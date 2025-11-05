Dalla Germania: il Real Madrid ha deciso di vendere Vinicius!

6) Vinicius Jr (Real Madrid): 60 milioni di dollari © Getty Images
Clamorosa indiscrezione in chiave Real Madrid: il club della capitale spagnola avrebbe deciso di mettere in vendita la sua stella, Vinicius Júnior, nell'estate del 2026. Secondo quanto riportato da SPORT BILD, la decisione è maturata dopo l'incidente avvenuto durante il recente Clasico contro il Barcellona, che ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Dopo essere stato nuovamente sostituito dall'allenatore Xabi Alonso, Vinicius aveva protestato con enfasi. Il Real Madrid aveva imposto scuse pubbliche al brasiliano, che aveva dovuto anche scusarsi internamente con la squadra e il tecnico.
La situazione è precipitata quando, il giorno stesso delle scuse, è apparso un articolo su "The Athletic" che descriveva i problemi di alcuni giocatori con la leadership di Alonso e le sue richieste disciplinari. L'articolo citava una fonte anonima vicina alla squadra: "Pensa di essere Pep Guardiola, ma finora è solo Xabi". Il club attribuisce l'uscita di queste indiscrezioni all'entourage di Vinicius.
Il presidente Florentino Pérez, pur essendo un sostenitore del brasiliano, ha ritenuto che Vinicius abbia superato ogni limite con la rottura pubblica con Xabi Alonso. Per Pérez, la priorità è dimostrare che nessun giocatore è più importante del club.