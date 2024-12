Dall'Inghilterra: Kolo Muani offerto anche all'Arsenal

L'Arsenal è uno dei club a cui verrà offerta la possibilità di ingaggiare l'attaccante del PSG Randal Kolo Muani in prestito per il resto della stagione. Lo scrive il sito inglese dell'Evening Standard, secondo cui i Gunners stanno pensando al nazionale francese come sostituto di Bukayo Saka vittima di un infortunio al tendine del ginocchio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Kolo Muani è stato acquistato dal Psg lo scorso anno dall'Eintracht Francoforte per oltre 90 milioni di euro. Tuttavia, il nazionale francese ha sopportato una deludente prima stagione al Parco dei Principi, segnando solo 9 gol in 40 partite in tutte le competizioni. Questa stagione le quotazioni di Kolo Muani sono ulteriormente calate, con il tecnico del Psg Luis Enrique che ha limitato il 26enne a sole due presenze in campionato finora in questa stagione. Su Kolo Muani c'è anche l'interesse della Juventus, i bianconeri sono a caccia di un rinforzo in attacco come alternativa a Dusan Vlahovic.