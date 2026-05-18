Da 'Tricolore' a... nerazzurra: la fermata M4 celebra lo scudetto dell'Inter. E c'è anche un'edicola speciale FOTO

Milano celebra per una settimana lo scudetto numero 21 dell'Inter con due spazi 'nerazzurri': l'edicola di Via Brera 21 e la stazione Tricolore della linea M4. L'edicola di fronte alla Pinacoteca diventa 'Internazionale 21' e si veste di nerazzurro: per sette giorni, fino al 24 maggio, i visitatori potranno entrare nell’universo nerazzurro grazie a esperienze e prodotti pensati per celebrare la vittoria del tricolore in modo diretto e condiviso. L’edicola, aperta dalle 9.30 alle 19.00 - si legge sul sito dell'Inter - distribuirà ai visitatori un magazine Inter personalizzato con contenuti inediti sulla stagione dello Scudetto e un album con sticker speciali, trasformando il racconto del titolo conquistato in oggetti da collezionare". Ogni pomeriggio poi l’edicola ospiterà per un’ora un 'edicolante a sorpresa', una Legend nerazzurra. Il primo è il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. La stazione Tricolore della linea M4 (blu) sarà dominata dai colori nerazzurri e si trasformerà in una vera e propria 'fermata neroblu'.