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Da 'Tricolore' a... nerazzurra: la fermata M4 celebra lo scudetto dell'Inter. E c'è anche un'edicola speciale FOTO

Per una settimana due spazi a Milano rendono omaggio alla vittoria dell'Inter in campionato

18 Mag 2026 - 13:31
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Milano celebra per una settimana lo scudetto numero 21 dell'Inter con due spazi 'nerazzurri': l'edicola di Via Brera 21 e la stazione Tricolore della linea M4. L'edicola di fronte alla Pinacoteca diventa 'Internazionale 21' e si veste di nerazzurro: per sette giorni, fino al 24 maggio, i visitatori potranno entrare nell’universo nerazzurro grazie a esperienze e prodotti pensati per celebrare la vittoria del tricolore in modo diretto e condiviso. L’edicola, aperta dalle 9.30 alle 19.00 - si legge sul sito dell'Inter - distribuirà ai visitatori un magazine Inter personalizzato con contenuti inediti sulla stagione dello Scudetto e un album con sticker speciali, trasformando il racconto del titolo conquistato in oggetti da collezionare". Ogni pomeriggio poi l’edicola ospiterà per un’ora un 'edicolante a sorpresa', una Legend nerazzurra. Il primo è il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. La stazione Tricolore della linea M4 (blu) sarà dominata dai colori nerazzurri e si trasformerà in una vera e propria 'fermata neroblu'. 

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