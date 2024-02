Milano, vigili in mobilitazione: traffico a rischio per Milan-Napoli e Inter-Atletico Madrid

© Getty Images

La mobilitazione dei vigili urbani in corso in queste settimane a Milano rischia di mandare in tilt il traffico intorno a San Siro in occasione di due importanti big match. La polizia locale del capoluogo lombardo sta protestando da tempo contro la decisione del Comune di riorganizzare il corpo e aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte: la prossima assemblea sindacale si terrà l'11 febbraio dalle 16 alle 24, in concomitanza con Milan-Napoli, mentre il prossimo sciopero generale è previsto per il 20, quando andrà in scena Inter-Atletico Madrid di Champions League.