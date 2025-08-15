Lipsia, il sostituto di Sesko arriva...dalla spiaggia: ecco Romulo

Via Sesko, dentro Romulo. Il Lipsia ha subito trovato il sostituto del centravanti ceduto allo United per 85 milioni di euro. Il nome completo è Romulo José Cardoso da Cruz, brasiliano cresciuto nell'Atletico Paranaense ed esploso l'anno scorso in Turchia col Goztepe: ben 17 reti in 33 partite stagionali. Numeri che gli sono valsi la chiamata dei tedeschi, che per la presentazione hanno deciso di celebrare le origini carioca del giocatore: foto e palleggi sulla sabbia, in perfetto stile brasiliano.