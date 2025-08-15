Lipsia, il sostituto di Sesko arriva...dalla spiaggia: ecco Romulo

Dopo aver ceduto il centravanti allo United per 85 milioni, i tedeschi hanno subito rimediato: contratto di cinque anni per il brasiliano che arriva dal Goztepe in Turchia
Via Sesko, dentro Romulo. Il Lipsia ha subito trovato il sostituto del centravanti ceduto allo United per 85 milioni di euro. Il nome completo è Romulo José Cardoso da Cruz, brasiliano cresciuto nell'Atletico Paranaense ed esploso l'anno scorso in Turchia col Goztepe: ben 17 reti in 33 partite stagionali. Numeri che gli sono valsi la chiamata dei tedeschi, che per la presentazione hanno deciso di celebrare le origini carioca del giocatore: foto e palleggi sulla sabbia, in perfetto stile brasiliano.
Commenti (0)