CALCIO E SAMBA

Lipsia, il sostituto di Sesko arriva...dalla spiaggia: ecco Romulo

Dopo aver ceduto il centravanti allo United per 85 milioni, i tedeschi hanno subito rimediato: contratto di cinque anni per il brasiliano che arriva dal Goztepe in Turchia

15 Ago 2025 - 14:58
Via Sesko, dentro Romulo. Il Lipsia ha subito trovato il sostituto del centravanti ceduto allo United per 85 milioni di euro. Il nome completo è Romulo José Cardoso da Cruz, brasiliano cresciuto nell'Atletico Paranaense ed esploso l'anno scorso in Turchia col Goztepe: ben 17 reti in 33 partite stagionali. Numeri che gli sono valsi la chiamata dei tedeschi, che per la presentazione hanno deciso di celebrare le origini carioca del giocatore: foto e palleggi sulla sabbia, in perfetto stile brasiliano. 

romulo
lipsia
sesko

