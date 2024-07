Da Martinez, Arnautovic e Gudmundsson fino a Dumfries e Carboni: Ausilio fa il punto Inter

INTER

Il ds nerazzurro, tra depistaggi e dribbling, parla del prossimo mercato dei campioni d'Italia

Dalle linee generali illustrate dal presidente al punto del ds. A Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato, Beppe Marotta prima e Piero Ausilio poi non si sono sottratti alle domande dei cronisti presenti. Al direttore sportivo dell'Inter il compito, in particolare, di scendere nello specifico delle trattative in corso, in entrata e in uscita. Tra un dribbling e l'altro, parole importanti sul futuro di giocatori come Dumfries, Arnautovic, Valentin Carboni, di nuovi arrivi pressoché certi come Josep Martinez e di possibili obiettivi come Gudmundsson. Senza tralasciare il rinnovo già definito di Simone Inzaghi.

UNA ROSA GIÀ COMPETITIVA

"Pensiamo di avere una squadra già molto competitiva, abbiamo una rosa forte, abbiamo già definito due operazioni e stiamo lavorando per definirne un’altra, poi vediamo, il mercato è fatto di opportunità. L'imprevedibilità in entrata di cui ha parlato Marotta? Penso che abbia detto una cosa che funziona sempre nel mercato, fino all’ultimo non si sa mai se può succedere qualcosa di imprevedibile, abbiamo due giocatori per ruolo e siamo ampiamente coperti, abbiamo anche giocatori che tornano dai prestiti e non fanno parte del progetto. Con Taremi e Zielinski saremo ancora più competitivi”.

LA TRATTATIVA PER JOSEP MARTINEZ

“Martinez ancora non è un giocatore dell’Inter, c’è in corso una negoziazione, stiamo parlando col Genoa, ci sono lui e altri profili attenzionati. Visite mediche? Ci sono ancora cose di cui stiamo discutendo, non mi piace dare delle date delle previsioni, quando e se mai si chiuderà, si definirà. Ma stiamo ancora discutendo su qualcosa”.

IL RINNOVO DI DUMFRIES

“Dumfries? C’è una verità in quel che ha detto: sia noi che lui vorremmo trovare un accordo per un nuovo contratto. Scade nel 2025, l’idea è di allungarlo e migliorarlo, trovando una soluzione che vada bene a tutti. A volte viene sottovalutato, ha dato un grande contributo all’Inter e ha sempre accettato tutte le scelte con grande professionalità”.

LA CERTEZZA SU ARNAUTOVIC

“Arnautovic? La domanda mi fa piacere, la nostra posizione è molto semplice ed è la stessa del giocatore: non abbiamo mai messo Arnautovic sul mercato. Al di là di tante cose che poi si leggono e sentono, noi siamo felici del suo contributo, è stato importante in tante cose. A volte ci si limita a gol e minuti, io di lui oltre alle prestazioni ho apprezzato tantissimo il contributo alla squadra in spogliatoio, quanto è stato d’aiuto a Thuram per esempio”.

L'APPREZZAMENTO PER GUDMUNDSSON

“Gudmundsson? Tante volte ho confermato di apprezzare tantissimo questo giocatore, ma altrettante ho specificato che noi siamo questi. Se la squadra che inizierà la stagione è quasi pronta, lo è perché abbiamo fatto bene l’anno scorso. Pensiamo di avere ciò che ci serve, poi magari ci saranno opportunità o magari qualcuno ci chiederà qualcosa che per ora nessuno ha chiesto”.

LE PROSPETTIVE DI VALENTIN CARBONI E ORISTANIO

“Carboni e Oristanio? Su loro due sono in corso valutazioni, siamo orientati a dar fuori Oristanio, poi vediamo la formula. Venezia e Cagliari? Ci sono altre due squadre di Serie A e anche all’estero, è importante, l’ultimo dei problemi è dove mandarlo, stiamo valutando dove mandarlo. Su Carboni aspettiamo finisca la Coppa America, si deve divertire e se la deve godere, siamo contenti e sbirciamo le partite, insieme a lui e alla famiglia quando tornerà si discuterà insieme. Non è esclusa anche la possibilità di restare con noi, certo”.

IL RINNOVO DI SIMONE INZAGHI

Il rinnovo di Inzaghi arriverà, ci ha un po’ rallentato il discorso della nuova proprietà, un passaggio importante da Suning e Zhang a Oaktree, era giusto dargli il tempo di conoscerci, il rinnovo di Inzaghi è tra le priorità sul tavolo e c’è piena disponibilità loro e del mister anche”.