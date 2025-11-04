Cristiano Ronaldo rivela: "Sono stato a un passo dall'Arsenal"

Bandiera del Manchester United, i Red Devils potevano non essere l'unica squadra inglese in carriera per Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese ha confermato la storia che circolava da tempo: nel 2003 CR7 era stato contattato da Arsen Wenger per vedere le strutture dei Gunners. L'affare era a un passo, poi però lo United si è inserito nella trattativa facendo un'offerta più alta allo Sporting Lisbona. Ronaldo conferma: "È una storia vera. Molto tempo fa sono stato vicino all'Arsenal....ma è il passato. Onestamente quando penso all'Arsenal non li vedo come rivali. Mi piace il club!".