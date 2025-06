È andato a vuoto il tentativo del Fluminense di ingaggiare Cristiano Ronaldo per il Mondiale per Club. L'agente del portoghese, Jorge Mendes, ha declinato l'offerta. Lo ha dichiarato Mario Bittencourt, presidente del club di Rio, a "Setor Sul": "Gli ho chiesto se ci fosse qualche possibilità che Cristiano giocasse nel Mondiale per Club. È stato molto chiaro nel dirmi che per ora non è interessato a giocare in Brasile".