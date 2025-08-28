Vardy ha detto sì: la Cremonese aspetta il bomber del miracolo Leicester

© IPA
Trattativa in via di definizione: il giocatore è atteso presto in Italia
Jamie Vardy ha detto sì alla Cremonese. Il 38enne attaccante inglese, protagonista con il Leicester di Claudio Ranieri dello storico trionfo in Premier League nel 2016, e svincolato dopo l'addio ai Foxes, ha accettato la sfida ed è pronto al trasferimento nel club grigiorosso. La trattativa è in chiusura - sono da definire i dettagli del contratto - dopo che mercoledì le due parti hanno avuto una video-call molto positiva. Il giocatore è atteso a breve in Italia.
Pochi giorni dopo la retrocessione in Championship Vardy ha annunciato l'addio al Leicester. L'attaccante inglese ha segnato 143 gol nel campionato inglese, 15° nella classifica dei cannonieri di sempre. "Nove anni fa abbiamo fatto l'impossibile: vincere la Premier League - ha dichiarato Vardy in un videomessaggio in cui ha ricordato anche il trionfo nell'Fa Cup 2021 e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League nel 2017 - Quei ricordi dureranno tutta la vita. Il mio unico rammarico, e sono devastato per questo, è di non poter dire addio dopo una stagione migliore. Non volevo concludere così la mia avventura qui". "Non mi ritiro, voglio continuare a giocare e fare ciò che mi piace di più, segnare", aveva aggiunto.
