MERCATO

Cremonese, idea Vardy per l'attacco: primi contatti tra le parti

I grigiorossi sognano in grande e provano a reglarare a Nicola il capitano della storica vittoria in Premier 

26 Ago 2025 - 08:40

La Cremonese sogna... Jamie Vardy. Non si tratta di fantamercato, ma dell'ultima idea della squadra di Davide Nicola per rinforzare il proprio attacco. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati i primi contatti tra le parti, con l'ex capitano del Leicester che sta valutando se accettare o meno il trasferimento in Italia. I grigiorossi sognano in grande, sperano di superare la concorrenza e regalare a Nicola un centravanti da più di 200 gol in carriera

Dopo la vittoria all'esordio in campionato a San Siro contro il Milan, la Cremonese non vuole smettere di sognare. I grigiorossi sono in cerca di un attaccante e hanno individuato nel centravanti inglese una possibile soluzione, quella preferita al momento. Rimasto svincolato dopo la retrocessione con la maglia del Leicester, nell'ultima stagione Vardy ha messo a segno 10 gol e fornito 4 assist. Ora a 38 anni cerca una nuova sfida e Cremona potrebbe essere la sua nuova casa. 

