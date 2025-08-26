Cremonese, idea Vardy per l'attacco: primi contatti tra le parti

Dopo la vittoria all'esordio in campionato a San Siro contro il Milan, la Cremonese non vuole smettere di sognare. I grigiorossi sono in cerca di un attaccante e hanno individuato nel centravanti inglese una possibile soluzione, quella preferita al momento. Rimasto svincolato dopo la retrocessione con la maglia del Leicester, nell'ultima stagione Vardy ha messo a segno 10 gol e fornito 4 assist. Ora a 38 anni cerca una nuova sfida e Cremona potrebbe essere la sua nuova casa.