Cremonese, idea Vardy per l'attacco: primi contatti tra le parti

I grigiorossi sognano in grande e provano a reglarare a Nicola il capitano della storica vittoria in Premier
La Cremonese sogna... Jamie Vardy. Non si tratta di fantamercato, ma dell'ultima idea della squadra di Davide Nicola per rinforzare il proprio attacco. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati i primi contatti tra le parti, con l'ex capitano del Leicester che sta valutando se accettare o meno il trasferimento in Italia. I grigiorossi sognano in grande, sperano di superare la concorrenza e regalare a Nicola un centravanti da più di 200 gol in carriera.
Dopo la vittoria all'esordio in campionato a San Siro contro il Milan, la Cremonese non vuole smettere di sognare. I grigiorossi sono in cerca di un attaccante e hanno individuato nel centravanti inglese una possibile soluzione, quella preferita al momento. Rimasto svincolato dopo la retrocessione con la maglia del Leicester, nell'ultima stagione Vardy ha messo a segno 10 gol e fornito 4 assist. Ora a 38 anni cerca una nuova sfida e Cremona potrebbe essere la sua nuova casa.
