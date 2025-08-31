Vardy alla Cremonese, ci siamo: contratto annuale, stasera in Italia

Trattativa completamente definitiva: il giocatore è atteso stasera in Italia, contratto annuale con rinnovo in caso di salvezza
Jamie Vardy ha detto sì alla Cremonese. Il 38enne attaccante inglese, protagonista con il Leicester di Claudio Ranieri dello storico trionfo in Premier League nel 2016, e svincolato dopo l'addio ai Foxes, ha accettato la sfida ed è pronto al trasferimento nel club grigiorosso. La trattativa è stata chiusa nelle ultime ore, con Vardy che firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo in caso di salvezza. L'attaccante è atteso in Italia in serata. Domani le visite mediche.
Pochi giorni dopo la retrocessione in Championship Vardy ha annunciato l'addio al Leicester. L'attaccante inglese ha segnato 143 gol nel campionato inglese, 15° nella classifica dei cannonieri di sempre. "Nove anni fa abbiamo fatto l'impossibile: vincere la Premier League - ha dichiarato Vardy in un videomessaggio in cui ha ricordato anche il trionfo nell'Fa Cup 2021 e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League nel 2017 - Quei ricordi dureranno tutta la vita. Il mio unico rammarico, e sono devastato per questo, è di non poter dire addio dopo una stagione migliore. Non volevo concludere così la mia avventura qui". "Non mi ritiro, voglio continuare a giocare e fare ciò che mi piace di più, segnare", aveva aggiunto.
