Vardy alla Cremonese, ci siamo: contratto annuale, stasera in Italia

Pochi giorni dopo la retrocessione in Championship Vardy ha annunciato l'addio al Leicester. L'attaccante inglese ha segnato 143 gol nel campionato inglese, 15° nella classifica dei cannonieri di sempre. "Nove anni fa abbiamo fatto l'impossibile: vincere la Premier League - ha dichiarato Vardy in un videomessaggio in cui ha ricordato anche il trionfo nell'Fa Cup 2021 e il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League nel 2017 - Quei ricordi dureranno tutta la vita. Il mio unico rammarico, e sono devastato per questo, è di non poter dire addio dopo una stagione migliore. Non volevo concludere così la mia avventura qui". "Non mi ritiro, voglio continuare a giocare e fare ciò che mi piace di più, segnare", aveva aggiunto.