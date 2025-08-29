Serie A, Cremonese-Sassuolo 3-2: De Luca regala altri tre punti a Nicola

LA PARTITA

Non mancano le emozioni nelle gare della Cremonese, che prosegue nel suo avvio da sogno: allo Zini cade anche il Sassuolo, sconfitto 3-2 dalla capolista della Serie A. I grigiorossi sono infatti a punteggio pieno dopo due giornate, visto che avevano sconfitto anche il Milan, dopo una partita che non era iniziata benissimo: il Sassuolo metteva grande pressione, Cremo in difficoltà nei primi dieci minuti. Vazquez e compagni cambiavano però passo dopo la mezz'ora, trovando il vantaggio al 37': corner di Vandeputte, testa di Terracciano e 1-0. La gara prendeva una direzione precisa due minuti dopo, col raddoppio del Mudo: Vazquez andava a correggere la conclusione sbilenca di Sanabria per il 2-0. Il primo gol dell'argentino, nuovamente titolare in Serie A dopo nove anni, risvegliava gli ospiti: paratissima di Audero su Berardi e traversa di Pinamonti. Nella ripresa ecco la mossa di Grosso e il passaggio al 4-2-3-1, con Volpato trequartista. Proprio quest'ultimo serviva l'assist per Pinamonti, autore del 2-1 al 63'. Dieci minuti più tardi, l'ingenuità di Grassi (appena entrato) mandava Berardi sul dischetto: conclusione glaciale e 2-2. Tutto da rifare dunque per la Cremonese, tramortita e sfortunata per quel gol annullato a Okereke (83'): c'era un fallo precedente di Floriani Mussolini. I minuti finali erano concitati, col Sassuolo vicino al gol con Iannoni e l'occasione sciupata da De Luca: proprio quest'ultimo siglava il 3-2 su rigore, generato da un fallo di Fadera. Vittoria e due su due, dunque per una Cremonese solida e sorprendente: Nicola può sorridere, i suoi hanno sei punti dopo due turni e sognano Vardy. Sassuolo fermo a quota zero.