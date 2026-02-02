Cremonese, rinforzo in difesa per Nicola: arriva Luperto dal Cagliari

02 Feb 2026 - 19:32

La Cremonese "comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Sebastiano Luperto.

Difensore classe 1996 di grande esperienza, si è formato calcisticamente nei settori giovanili di Lecce e Napoli. Con i partenopei ha debuttato in prima squadra raccogliendo presenze in campionato, Champions League ed Europa League per poi affermarsi in Serie A con le maglie di Crotone, Empoli e Cagliari. Tra il 2021 e il 2024 diventa capitano dei toscani e centra tre salvezze consecutive, per poi raggiungere lo stesso traguardo con i sardi nella stagione 2024-25. In questa prima parte dell’anno, sempre in rossoblù, è sceso in campo in 21 occasioni mettendo a segno un gol. In totale vanta 198 presenze in Serie A e 5 reti.

Benvenuto in grigiorosso, Sebastiano!"

