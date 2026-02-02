Iling-Junior torna in Italia: ufficiale il passaggio al Pisa

02 Feb 2026 - 20:10

Il Pisa "è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Aston Villa FC (Inghilterra) per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Iling-Junior, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Cursore sinistro di nazionalità inglese, classe 2003, Samuel Iling-Junior cresce nel settore giovanile del Chelsea prima di approdare nel 2020 in Italia, alla Juventus; i bianconeri lo utilizzano da subito nella Next Gen ma già poco tempo dopo entra nell’orbita della Prima squadra. La stagione 2022-2023 è quella del debutto in Serie A (12 presenze, 1 gol, 1 assist) e delle prime apparizioni in Europa League (4 presenze) e Champions League (1 presenza); l’anno seguente colleziona con la Juventus 27 presenze (1 gol, 2 assist) vincendo assieme ai compagni la Coppa Italia. Ingaggiato dall’Aston Villa passa in prestito prima al Bologna (7 presenze in campionato e 8 presenze in Champions League), poi al Middlesbrough (16 presenze, 1 gol, in Championship). Nella stagione attuale ha vestito la maglia del West Bromwich mettendo a referto 24 presenze (1 gol) sempre in Championship. Importante anche la sua esperienza con la Nazionale Inglese Under 21 con cui ha conquistato, da protagonista, il titolo di Campione d’Europa nel 2023

Il ritorno in Serie A sarà con indosso i colori Nerazzurri del Pisa; a Samuel rivolgiamo l’augurio delle migliori fortune in questa esperienza all’ombra della Torre Pendente".

