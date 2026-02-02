Iling-Junior torna in Italia: ufficiale il passaggio al Pisa

Cursore sinistro di nazionalità inglese, classe 2003, Samuel Iling-Junior cresce nel settore giovanile del Chelsea prima di approdare nel 2020 in Italia, alla Juventus; i bianconeri lo utilizzano da subito nella Next Gen ma già poco tempo dopo entra nell’orbita della Prima squadra. La stagione 2022-2023 è quella del debutto in Serie A (12 presenze, 1 gol, 1 assist) e delle prime apparizioni in Europa League (4 presenze) e Champions League (1 presenza); l’anno seguente colleziona con la Juventus 27 presenze (1 gol, 2 assist) vincendo assieme ai compagni la Coppa Italia. Ingaggiato dall’Aston Villa passa in prestito prima al Bologna (7 presenze in campionato e 8 presenze in Champions League), poi al Middlesbrough (16 presenze, 1 gol, in Championship). Nella stagione attuale ha vestito la maglia del West Bromwich mettendo a referto 24 presenze (1 gol) sempre in Championship. Importante anche la sua esperienza con la Nazionale Inglese Under 21 con cui ha conquistato, da protagonista, il titolo di Campione d’Europa nel 2023