Corvino: "Tiago Gabriel non piace solo alla Juve"

Una delle migliori scoperte di questo inizio di Serie A è sicuramente Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce che sta attirando le attenzioni di molte squadre in Italia e in Europa. Il responsabile dell'area tecnica Corvino ha parlato così del classe 2004: "Come lo abbiamo trovato? Chi cerca trova, noi dobbiamo lavorare sulle potenzialità di un giocatore, soprattutto se giovane. Piace a tanti, non solo alla Juve, ma per quest'anno resterà qui, la sua presenza è importante per raggiungere i nostri obiettivi".