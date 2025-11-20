Logo SportMediaset

Mercato

Corvino: "Tiago Gabriel non piace solo alla Juve"

20 Nov 2025 - 16:40
© Getty Images

Una delle migliori scoperte di questo inizio di Serie A è sicuramente Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce che sta attirando le attenzioni di molte squadre in Italia e in Europa. Il responsabile dell'area tecnica Corvino ha parlato così del classe 2004: "Come lo abbiamo trovato? Chi cerca trova, noi dobbiamo lavorare sulle potenzialità di un giocatore, soprattutto se giovane. Piace a tanti, non solo alla Juve, ma per quest'anno resterà qui, la sua presenza è importante per raggiungere i nostri obiettivi". 

