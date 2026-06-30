Conte aspetta l'Italia, ma dall'Arabia è pronta un'offerta shock: le cifre

Giro di campo, abbraccio con Di Lorenzo e applauso ai tifosi: il saluto di Conte a Napoli FOTO
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Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Dopo uno scudetto e una Supercoppa italiana, il tecnico leccese ha deciso di salutare Napoli e ora resta in attesa della panchina più ambita (ma ultimamente anche più scottante), ovvero quella della Nazionale. Intanto, però, c'è chi sta provando a tentarlo con un'offerta a cifre esagerate.
L'Al-Ittihad è pronto a ricoprirlo d'oro e metterebbe sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte è il primo nome per sostituire Sergio Conceiçao, con cui il club saudita ha risolto il contratto a inizio giugno.
La società di Gedda vuole vincere e l'ex Napoli è ritenuto l'uomo giusto per ripartire dopo una stagione abbastanza deludente, chiusa al quinto posto e a 31 punti dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Non sarebbe la prima volta che Conte si ritrova a dover risollevare le ambizioni di una squadra, compito che in carriera gli è sempre riuscito. Domingos Olivera, il Ceo dell'Al-Ittihad, è un grande estimatore dell'allenatore italiano e farebbe di tutto pur di riuscire a portarlo in Arabia Saudita.
Offerte ufficiali non sono state ancora recapitate e, nel caso in cui arrivasse una chiamata da Giovanni Malagò, Conte darebbe priorità all'azzurro. Se invece in Federazione optassero per Roberto Mancini, l'ex Juve e Inter si ritroverebbe di fronte a un bivio: accettare la corte araba oppure aspettare che si liberi qualche panchina in Europa.
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