Conte aspetta l'Italia, ma dall'Arabia è pronta un'offerta shock: le cifre

La società di Gedda vuole vincere e l'ex Napoli è ritenuto l'uomo giusto per ripartire dopo una stagione abbastanza deludente, chiusa al quinto posto e a 31 punti dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Non sarebbe la prima volta che Conte si ritrova a dover risollevare le ambizioni di una squadra, compito che in carriera gli è sempre riuscito. Domingos Olivera, il Ceo dell'Al-Ittihad, è un grande estimatore dell'allenatore italiano e farebbe di tutto pur di riuscire a portarlo in Arabia Saudita.