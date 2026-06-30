Mercato allenatori

Conte aspetta l'Italia, ma dall'Arabia è pronta un'offerta shock: le cifre

Dopo la separazione da Sergio Conceiçao, l'Al-Ittihad è pronto a ricoprire d'oro l'ex tecnico del Napoli

30 Giu 2026 - 11:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il futuro di Antonio Conte è ancora tutto da scrivere. Dopo uno scudetto e una Supercoppa italiana, il tecnico leccese ha deciso di salutare Napoli e ora resta in attesa della panchina più ambita (ma ultimamente anche più scottante), ovvero quella della Nazionale. Intanto, però, c'è chi sta provando a tentarlo con un'offerta a cifre esagerate. 

L'Al-Ittihad è pronto a ricoprirlo d'oro e metterebbe sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte è il primo nome per sostituire Sergio Conceiçao, con cui il club saudita ha risolto il contratto a inizio giugno. 

Leggi anche

Nazionale, tra Conte e Mancini l’unica certezza è… Lele Oriali

La società di Gedda vuole vincere e l'ex Napoli è ritenuto l'uomo giusto per ripartire dopo una stagione abbastanza deludente, chiusa al quinto posto e a 31 punti dall'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Non sarebbe la prima volta che Conte si ritrova a dover risollevare le ambizioni di una squadra, compito che in carriera gli è sempre riuscito. Domingos Olivera, il Ceo dell'Al-Ittihad, è un grande estimatore dell'allenatore italiano e farebbe di tutto pur di riuscire a portarlo in Arabia Saudita. 

Offerte ufficiali non sono state ancora recapitate e, nel caso in cui arrivasse una chiamata da Giovanni Malagò, Conte darebbe priorità all'azzurro. Se invece in Federazione optassero per Roberto Mancini, l'ex Juve e Inter si ritroverebbe di fronte a un bivio: accettare la corte araba oppure aspettare che si liberi qualche panchina in Europa. 

Giro di campo, abbraccio con Di Lorenzo e applauso ai tifosi: il saluto di Conte a Napoli FOTO

1 di 12
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

antonio conte
al-ittihad
nazionale

Ultimi video

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

01:38
Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

01:28
Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

00:43
Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

Raimondi: "Due big italiani per la Lazio di Gattuso"

01:41
Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

Raimondi: "Il Milan pensa a un grande ex Serie A e Leao…"

I più visti di Mercato

Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

Quanti campioni in scadenza: da Vlahovic, Salah e Neymar e tanti altri ex big del calcio internazionale

Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

Dusan Vlahovic

Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario

Affare Nico Paz, tutti i dettagli dell'accordo tra Como e Real Madrid

Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:07
Serie C, Catania sogna il ritorno del Papu Gomez
Albert Gudmundsson
10:43
Fiorentina, futuro in bilico per Gudmundsson: il club fissa il prezzo
Yann Sommer
10:34
L'Inter saluta Sommer con una lunga lettera: "Ci hai fatto sognare col Barcellona, grazie di tutto"
23:38
Venezia, ufficiale l'arrivo di Armel Bella Kotchap dal Verona
23:31
Napoli, Manna: "Khalaili? Non interessa solo al Napoli ma a tanti club"