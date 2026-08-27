Como-Kean, nuovi contatti: colloqui in corso con la Fiorentina per arrivare alle firme

Moise Kean è da giorni pronto a diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante.
Dopo la tensione degli scorsi giorni, in mattinata Kean si è allenato di nuovo al Viola Park, ma aspetta solamente l'ok definitivo per spostarsi in direzione Como e approdare alla corte di Cesc Fabregas. Già nella giornata di oggi si potrebbe definire l'accordo per poi arrivare alle firme sui contratti.
Kean al Como, le cifre
Nei giorni scorsi, l'offerta del Como per Kean era arrivata a 35 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus. Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, era stato chiaro prima del match con la Roma: "Non abbiamo bisogno di vendere anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un'offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore".
Nei giorni successivi, il rifiuto di Kean di allenarsi con i Viola aveva però portato alla rottura praticamente definitiva con il club che lo aveva acquistato dalla Juventus. Il classe 2000 vuole giocare la Champions League e aprire una nuova avventura: così sarà se l'ultimo passaggio andrà a buon fine.