Como-Kean, nuovi contatti: colloqui in corso con la Fiorentina per arrivare alle firme

Nei giorni scorsi, l'offerta del Como per Kean era arrivata a 35 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus. Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, era stato chiaro prima del match con la Roma: "Non abbiamo bisogno di vendere anzi siamo attenti alle opportunità per completare la squadra. Via solo chi lo chiede e, se arriva un'offerta congrua, troveremo un sostituto pari o migliore".