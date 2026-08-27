Chelsea cede Delap al Nottingham Forest per 58 mln di euro

27 Ago 2026 - 12:03
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Il Chelsea ha ceduto Liam Delap al Nottingham Forest per una cifra che si aggira sui 50 milioni di sterline (58 milioni di euro circa). Delap ha segnato due gol in tutte le competizioni la scorsa stagione, rimanendo al Chelsea per una sola stagione senza riuscire a imporsi come titolare dopo il suo arrivo dall'Ipswich. Il ventitreenne ha firmato un contratto quinquennale con il Forest, dove andrà a competere con Igor Jesus e Chris Wood. Delap è stato il capocannoniere dell'Ipswich nella stagione 2024-25, quando la squadra retrocesse dalla Premier League, con 12 gol. Questa prestazione gli valse il trasferimento al Chelsea.

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