Como, il presidente Suwarso: "Vogliamo che Nico Paz rimanga per sempre"

Il Como è stata una delle squadre più attive in Europa nel mercato invernale, arrivando a spendere una cinquantina di milioni, nonostante abbia incassato il no di Theo Hernandez e Marcus Rashford. “Abbiamo provato a fare il massimo per dare al nostro allenatore i giocatori di cui aveva bisogno per il suo tipo di calcio. Abbiamo analizzato le nostre necessità e, quando è stato possibile, abbiamo cercato di risolverle. Avete letto di molti nomi... Beh non tutti tutti, ma molti erano veri - ha dichiarato il presidente Mirwan Suwarso a Sky - . Siamo stati vicini a tanti calciatori, alcuni dei quali non sono usciti. Sì, ci abbiamo provato, ma siamo anche consapevoli di essere un club piccolo, quindi c'è gente che non ci prende ancora sul serio. Quando questi grandi nomi sentono parlare del Como, dicono ‘no, io voglio giocare in Champions League’. Questo ha senso, capiamo bene cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Noi sogniamo. Come esseri umani, è questo che ci fa andare sempre avanti. Ogni giorno si guarda avanti verso qualcosa di più grande, ogni giorno si prova a fare qualcosa di meglio rispetto al giorno prima".