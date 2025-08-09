Bondo-Cremonese, ci siamo: settimana prossima le visite mediche
09 Ago 2025 - 22:28
09 Ago 2025 - 22:28
Manca pochissimo per il passaggio di Bondo dal Milan alla Cremonese: a inizio della prossima settimana, il centrocampista dovrebbe sostenere le visite mediche con il club grigiorosso per poi firmare il contratto. Prestito secco fino a giugno.
