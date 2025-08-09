Logo SportMediaset
Roma, Gasperini: "Parlato con proprietà, aspetto un attaccante"

09 Ago 2025 - 20:02

"In attacco mi aspetto ancora qualcosa dal mercato. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà, sono stati molto positivi. Ci sono poche settimane di mercato, ma ci hanno detto cose molto importanti, si spera che vengano realizzate". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, dopo la sfida contro l'Everton torna a parlare di mercato. "Dovbyk? Lui è stato fermo parecchio, è in crescita sotto il punto di vista atletico, si sta impegnando. A me piacciono tutti i giocatori della Roma, tutti si allenano benissimo e questo è un segnale più che sufficiente - prosegue il tecnico -. L'Aston Villa era un avversario veramente forte, ma non tutto era negativo nonostante il risultato pesante. Oggi abbiamo fatto una buona gara".

