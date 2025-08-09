Logo SportMediaset
Mercato

Juve, Tudor: "Mercato? C'è sintonia con la società"

09 Ago 2025 - 21:38

"Comunichiamo insieme quotidianamente e si vede cosa si può fare, sono in sintonia con la società": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, fa il punto sul calciomercato dei bianconeri. "Abbiamo lavorato bene, è stata una bella settimana di lavoro senza caldo - il bilancio del ritiro a Herzogenaurach, in Germania - e i ragazzi hanno mostrato grande voglia e professionalità". Domani alle 17.30 ci sarà l'amichevole contro il Borussia Dortmund: "Sarà un bel test contro una grande squadra e in uno stadio pieno - ha spiegato Tudor ai media presenti nella sede del ritiro - sarà bello verificare e dare maggiore minutaggio ai giocatori: nelle sfide contro Borussia, Next Gen e Atalanta vogliamo vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato".

21:38
Juve, Tudor: "Mercato? C'è sintonia con la società"
20:44
Lecce, è arrivato Sottil
20:02
Roma, Gasperini: "Parlato con proprietà, aspetto un attaccante"
19:05
Milan, Allegri: "Thiaw? Stiamo valutando"
Radamel Falcao
18:17
Radamel Falcao non molla: a 39 anni riparte dalla terza divisione spagnola