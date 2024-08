Como, è fatta per Sergi Roberto: in arrivo anche Paz e Perrone

TRIPLO COLPO

L'ex Barcellona atteso giovedì in città: visite mediche e contratto biennale

© Getty Images Dopo l'esordio shock contro la Juventus, il Como corre ai ripari e piazza un triplo colpo di mercato. Dopo 14 stagioni al Barcellona, Sergi Roberto ha deciso di accettare la corte di Cesc Fabregas, suo ex compagno in blaugrana. Nella giornata di giovedì, il jolly spagnolo, 32 anni, sarà in città per le visite mediche e la firma su un contratto biennale. Non solo esperienza, ma anche giovani di belle prospettive: Nicolas Paz, fantasista spagnolo del 2004 del Real Madrid, e Maximo Perrone, centrocampista argentino del 2003 del Manchester City.

Sergi Roberto non ha bisogno di presentazioni, visto che il suo palmares parla per lui: 7 campionati spagnoli, 6 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per Club.

Paz arriverà a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro, più un 50% in favore del Real Madrid in caso di futura cessione. L'accordo tra i club prevede anche una clausola di recompra a favore dei campioni d'Europa. Il secondo, invece, lo scorso anno in prestito al Las Palmas, si unirà ai lariani in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.