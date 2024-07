CALCIOMERCATO

Raphael Varane sarà un nuovo giocatore del Como. Dopo i recenti incontri con il club lariano e la visita in città per valutare le strutture del club, l'ex centrale di Real Madrid e Manchester United, rimasto svincolato dopo l'ultima stagione, ha sciolto tutte le proprie riserve decidendo di accettare la proposta da parte della squadra di Fabregas. L'operazione è da considerarsi ormai conclusa, mancano solamente le firme sui documenti che arriveranno presto.

Il centrale francese si legherà al club con un contratto biennale (fino a giugno 2026) con opzione di rinnovo per un altro anno. Un colpo veramente importante per il Como, che va a puntellare ulteriormente la propria difesa dopo gli arrivi di Dossena, Pepe Reina e Alberto Moreno. Per il francese si tratta di una grande occasione di riscatto che arriva in seguito a una stagione non brillantissima con la maglia del Manchester United: per lui 32 presenze in stagione, ma anche molte gare saltate per problemi fisici che non gli hanno permesso di rendere come suo solito.

Vedi anche como Como, Fabregas nominato capo allenatore: contratto quadriennale

Il mercato del Como, però, non si ferma qui. Infatti, il club lariano sta valutando anche dei nomi per il centrocampo e nelle ultime ore è spuntato l'interesse per Arthur, di proprietà della Juventus in prestito alla Fiorentina nell'ultima stagione. Un'operazione non facile, soprattutto per l'ingaggio elevato del brasiliano, che però potrebbe sbloccarsi con il passare dei giorni: Arthur non rientra nel progetto di Thiago Motta e la sua cessione è ormai inevitabile.