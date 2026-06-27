Como, per la difesa il sogno è Davinson Sanchez: i dettagli

27 Giu 2026 - 13:42
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Dopo aver chiuso con successo la pratica Nico Paz, il Como continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione che lo vedrà impegnato per la prima volta anche in Champions League. Secondo quanto raccolto, i lariani avrebbero individuato in Davinson Sanchez il primo obiettivo per la difesa e hanno già avviato dei contatti concreti con il Galatasaray. Il colombiano sta vivendo un Mondiale da protagonista e il Como è pronto a tornare alla carica dopo averlo corteggiato un anno fa. 

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