Milan Futuro, ufficiale la separazione con Oddo

La notizia era ormai nell'aria da diverso tempo, ora è diventata anche ufficiale. Come annunciato dal club rossonero in una nota pubblicata sul proprio sito, "AC Milan comunica che, a partire dall'1 luglio 2026, si concluderà il rapporto professionale con Massimo Oddo alla guida di Milan Futuro. La decisione, presa dall'allenatore che ha scelto di intraprendere nuovi progetti professionali, è stata accolta dal Club".