Como, Fabregas: "Locatelli mi piace, anche Palestra ma se lo chiedi vogliono 40 milioni"

Intervenuto alla vigilia della trasferta in casa del Como, Cesc Fabregas è stato stuzzicato anche sul deludente risultato della Nazionale ai Mondiali. "Se ci sono dei calciatori dell'Italia che mi piacciono? Certo ma giocano con Juve e Inter - l'intervento dello spagnolo -. Palestra ovviamente mi piace, Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano li è perché sono bravi. Come allenatore a me piacciono tanti giocatori italiani. Per Palestra però vai e lo chiedi, ma vogliono 40 milioni".