Non solo Palestra, il Chelsea piomba su un altro gioiello di Serie A

Nel frattempo il Chelsea l'ha inserito nella lista dei centrali sotto osservazione: quest'estate a Stanford Bridge arriverà anche un rinforzo per il reparto arretrato e Ramon è una delle possibili opzioni. I lariani, tra l'altro, sono molto interessati a Trevoh Chalobah, centrale inglese in uscita proprio dai Blues: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Como avrebbe avanzato la prima proposta ufficiale per il 26enne. Chalobah al momento è completamente concentrato sul Mondiale ma, secondo quanto filtra dal suo entourage, non chiuderebbe a una nuova esperienza in Italia.