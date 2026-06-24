Non solo Palestra, il Chelsea piomba su un altro gioiello di Serie A

Quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: registrati quasi 800 milioni di euro
© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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Dopo aver strappato Marco Palestra, promesso sposo dell'Inter, all'Atalanta con un'offerta monste da 60 milioni di euro, il Chelsea di Todd Boehly non ha ancora finito di fare spese in Serie A. Secondo quanto riporta il The Athletic, una delle prime fonti a rivelare il blitz dei Blues per l'esterno azzurro, Xabi Alonso avrebbe messo nel mirino un altro difensore del campionato italiano: Jacobo Ramon del Como.
© italyphotopress | 12. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
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Il 21enne spagnolo è arrivato alla corte di Fabregas la scorsa estate per circa 2,5 milioni con un'operazione fotocopia a quella Nico Paz. Anche lui prodotto de La Fabrica, le giovanili del Madrid, come nel caso dell'argentino, i Blancos hanno inserito nel suo contratto 3 clausole di recompra e una percentuale del 50 per cento su un'ipotetica rivendita. Anche il futuro di Ramon, oltre a quello di Paz, verrà discusso nella chiacchierata di mercato in programma giovedì 25 giugno tra la dirigenza dei blancos e quella dei lariani.
Nel frattempo il Chelsea l'ha inserito nella lista dei centrali sotto osservazione: quest'estate a Stanford Bridge arriverà anche un rinforzo per il reparto arretrato e Ramon è una delle possibili opzioni. I lariani, tra l'altro, sono molto interessati a Trevoh Chalobah, centrale inglese in uscita proprio dai Blues: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Como avrebbe avanzato la prima proposta ufficiale per il 26enne. Chalobah al momento è completamente concentrato sul Mondiale ma, secondo quanto filtra dal suo entourage, non chiuderebbe a una nuova esperienza in Italia.