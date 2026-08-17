City, l'erede di Rodri è Bouaddi: 100 milioni al Lille

17 Ago 2026 - 12:06
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Dopo il 3-0 subito dall'Arsenal nel Community Shield, il Manchester City corre ai ripari sul mercato, e lo fa con un investimento milionario. I Citizens sono infatti in trattative avanzate con il Lille per l'acquisto del centrocampista nazionale marocchino Ayyoub Bouaddi, 18 anni, messosi in luce durante l'ultimo Campionato del Mondo. Il club di Manchester sarebbe pronto a chiudere questa settimana il trasferimento di Bouaddi per una cifra vicina ai 100 milioni di euro, riempiendo così la casella lasciata vuota da Rodri, ormai in procinto di passare al Barcellona.

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