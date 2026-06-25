City, all-in per Anderson: al Forest un pacchetto da 150 milioni

Enzo Maresca avrà presto un nuovo centrocampista: Elliot Anderson è infatti a un passo dal diventare un giocatore del Manchester City. Secondo quanto filtra dall'Inghilterra, l'accordo con il Nottingham Forest sarebbe a un passo: i Citizens avrebbero messo sul piatto un pacchetto da 150 milioni di euro, bonus compresi. Nel fine settimana dovrebbero arrivare le firme.
Il calciatore, attualmente con la nazionale inglese al Mondiale, si sottoporrà alle visite mediche di rito negli Usa. Ora il Forest si butterà sul mercato per sostituire l'inglese: tra i nomi più quotati da Vitor Pereira, neo tecnico, ci sono Lucas Bergvall del Tottenham e Davide Frattesi dell'Inter.