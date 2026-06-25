City, all-in per Anderson: al Forest un pacchetto da 150 milioni

Enzo Maresca avrà presto un nuovo centrocampista: Elliot Anderson è infatti a un passo dal diventare un giocatore del Manchester City. Secondo quanto filtra dall'Inghilterra, l'accordo con il Nottingham Forest sarebbe a un passo: i Citizens avrebbero messo sul piatto un pacchetto da 150 milioni di euro, bonus compresi. Nel fine settimana dovrebbero arrivare le firme.