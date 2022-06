Chiellini, l'MLS ti aspetta: manca solo la firma con il Los Angeles Fc

NUOVA AVVENTURA

A margine della Finalissima trovato l'accordo con la franchigia statunitense

Giorgio Chiellini è pronto a sbarcare in MLS. Il difensore, che nei prossimi giorni risolverà il contratto che lo lega fino al 2023 con la Juventus, ha raggiunto l'accordo insieme al suo agente Davide Lippi con il Los Angeles FC, rappresentati a Londra dal general manager Will Kuntz: manca ora soltanto la firma sul contratto da 18 mesi per il trasferimento in USA.

E' ormai tutto pronto e manca solo l'ufficialità per lo sbarco Oltreoceano dell'ormai ex capitano della Juventus, che vuole chiudere la sua straordinaria carriera con un'esperienza in MLS, un modo per perfezionare il proprio inglese e anche cominciare a guardarsi intorno e pensare cosa fare una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Negli States, Chiellini trova una squadra al momento in testa nella classifica della Western Conference della regular season, con 29 punti dopo 14 giornate. La franchigia californiana il miglior attacco del torneo, ma anche qualche problemino in difesa che spera di sistemare con la classe e l'esperienza del difensore italiano.