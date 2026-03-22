Chelsea, Rosenior a rischio: in Inghilterra si parla di esonero

Crisi nera Chelsea: dopo il flop Champions e il KO con l'Everton, la posizione di Rosenior è in bilico. Le pesanti parole di Enzo Fernandez accelerano l'addio.

22 Mar 2026 - 12:00

Il futuro di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea sarebbe appeso a un filo dopo la quarta sconfitta consecutiva stagionale, un filotto negativo che non si registrava in casa Blues dal lontano 1993. Il tracollo totale, culminato con l'umiliante eliminazione dalla Champions League per mano del PSG e l'ultimo ko contro l'Everton, ha scatenato la contestazione dei tifosi e messo a nudo una frattura insanabile all'interno dello spogliatoio. Nonostante un contratto blindatissimo fino al 2032, la posizione del tecnico è precipitata anche a seguito delle dichiarazioni shock (rilasciate dopo il Psg) del capitano Enzo Fernandez, il quale ha rimpianto apertamente la precedente gestione tecnica: "Abbiamo perso un manager che ci dava stabilità e un'identità chiara, non abbiamo capito perché sia stata presa quella decisione".

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