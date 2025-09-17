Logo SportMediaset
Mercato

Chelsea, obiettivo Rogers dell'Aston Villa

17 Set 2025 - 19:15

Secondo quanto riportato da The Sun, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Morgan Rogers, trequartista dell'Aston Villa. I Blues, però, devono fare i conti con la concorrenza di altri club, tra cui Arsenal e Tottenham. Il classe 2002 è oggetto di numerose discussioni a Birmingham: da un lato la società vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto in cui verrebbe inserita anche una clausola rescissoria, dall'altro una sua cessione garantirebbe un'entrata importante. Rogers è già stato allenato da Maresca nelle giovanili del Manchester City, una carta molto importante che il Chelsea potrebbe giocare per bruciare le rivali interessate al calciatore. La trattativa potrebbe già accendersi nella sessione invernale di mercato. 

