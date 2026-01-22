Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione

22 Gen 2026 - 21:13

Il centrocampista della nazionale brasiliana Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione ha annunciato il club di Premier League. "Casemiro lascerà il Manchester United quest'estate, alla scadenza del suo contratto", ha dichiarato il club in un comunicato, elogiando "il suo spirito combattivo e la sua capacità di segnare gol nei momenti cruciali". Il 33enne, che non ha rivelato i suoi progetti futuri, è arrivato all'Old Trafford nel 2022 dal Real Madrid. Ha collezionato 146 presenze e segnato 21 gol in quattro stagioni. Con il club inglese, ha vinto la FA Cup (2024) e la Coppa di Lega (2023). Ma è con il Real Madrid che ha costruito un record impressionante con cinque Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022), tre titoli della Liga (2017, 2020 e 2022), tre Coppe del Mondo per Club (2016, 2017 e 2018), una Coppa del Re (2014) e tre Supercoppe di Spagna (2017, 2020 e 2022). 

Mercato ora per ora
21:13
Casemiro lascerà il Manchester United a fine stagione
20:39
Roma, Massara: "Mercato? Priorità all'attacco"
20:38
Atalanta, c'è anche la Fiorentina su Daniel Maldini
20:05
Cairo: "Ci tengo a rinforzare il Torino, regalo a me e a tifosi"
19:29
Lecce: ufficiale Cheddira dal Napoli in prestito