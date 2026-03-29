Casemiro-Inter: colpo a sorpresa dallo United?

L'Inter punta Casemiro: il brasiliano lascerà il Manchester United in estate. No all'Arabia, vuole l'Europa. Ecco tutti i dettagli della trattativa.

29 Mar 2026 - 08:35

L’Inter ha messo nel mirino Casemiro per la prossima sessione di mercato, approfittando della rottura definitiva tra il centrocampista brasiliano e il Manchester United, che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Secondo il portale brasiliano Tupi il mediano ex Real Madrid è pronto a dire addio alla Premier League per restare ai vertici del calcio continentale, respingendo categoricamente le sirene multimilionarie della MLS e della Saudi Pro League, poiché, come filtra dal suo entourage, il centrocampista intende valutare attentamente ogni progetto sportivo privilegiando la competitività tecnica e il prestigio delle coppe europee rispetto al mero ingaggio economico. Marotta e Ausilio monitorano con attenzione l'evolversi della situazione a Old Trafford.

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